Trump assegura que un acord de pau a Ucraïna "ara depèn" de Zelensky

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que arribar a un acord de pau entre Rússia i Ucraïna "ara depèn" del president ucraïnès, Volodomir Zelensky, després del "productiu" cara a cara entre l'inquilí de la Casa Blanca i el president de Rússia, Vladimir Putin, a Alaska.
"Realment ara depèn del president Zelensky per aconseguir-ho (un acord de pau entre Ucraïna i Rússia), i també diria que les nacions europees han d'involucrar-s'hi una mica, però depèn del president Zelensky", ha declarat el nord-americà en una entrevista de la cadena de televisió Fox News poc temps després de la seva cimera amb Putin.
Trump ha preferit no fer públics els desacords entre ambdues parts durant la reunió, però ha dit que aviat se sabran, i ha afegit que són "un o dos assumptes significatius" en què difereixen, però creu que es poden resoldre.
En aquest sentit, ha deixat la responsabilitat de futurs avanços en mans del president ucraïnès. "Encara no està resolt en absolut, i Ucraïna hi ha d'estar d'acord, és a dir, el president Zelensky hi ha d'estar d'acord, però és una guerra terrible en què s'està perdent molt, i els dos estan perdent molt", segons Trump.
Quant a una futura cimera trilateral entre Estats Units, Rússia i Ucraïna amb els seus líders, el nord-americà ha mantingut que volen que ell hi sigui: "No és que vulgui ser-hi, però vull assegurar-me que s'aconsegueixi".
Trump i Putin han assegurat aquest divendres haver arribat a avanços en diversos assumptes --sense que hagin transcendit--, però no han aconseguit cap acord sobre la guerra a Ucraïna, i s'han emplaçat a una segona reunió sense data fixada, en una roda de premsa conjunta sense preguntes dels periodistes després de la seva trobada a la ciutat nord-americana d'Anchorage (Alaska).