Ucraïna.- Trump anuncia un "alto el foc per a l'energia" en la guerra d'Ucraïna

Ron Sachs - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre
MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president nordamericà, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge un "alto el foc per a l'energia" i amb efecte immediat en la guerra que lliuren Ucraïna i Rússia pel qual ambdues parts renunciarien a atacar les instal·lacions petrolieres i elèctriques de l'altra.
"Amb efecte immediat hi ha un alto el foc per a l'energia en la guerra entre Rússia i Ucraïna", ha afirmat Donald Trump en un missatge publicat a xarxes socials. "Les dues parts han accedit. No ho trenqueu!", ha reblat.
Aquest mateix diumenge el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, havia ofert deixar d'atacar les refineries de petroli russos, com demana Estats Units, a canvi que Rússia cessi els atacs contra la infraestructura energètica ucraïnesa.
El mandatari ucraïnès havia estat molt criticat per Trump pels atacs contra les refineries russes, als quals atribueix l'elevat preu dels combustibles a nivell mundial. Trump fins i tot havia demanat un nou president per a Ucraïna.