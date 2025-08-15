Ucraïna.- Trump afirma que EUA no farà negocis amb Rússia fins que no es resolgui la guerra a Ucraïna

MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat aquest divendres, hores abans de la seva esperada reunió a Alaska amb el president rus, Vladimir Putin, que no hi haurà acords econòmics entre els dos països mentre que no es resolgui la guerra a Ucraïna.
"He notat que està portant a molts empresaris de Rússia. I això és bo. M'agrada perquè volen fer negocis, però no els faran fins que resolguem la guerra", ha afirmat Trump en declaracions als mitjans a bord de l'avió presidencial.
En aquest sentit, l'inquilí de la Casa Blanca ha reiterat que Estats Units és "el país més atractiu del món", amb l'economia i les empresa més vibrants, quan anteriorment era "un país mort", per la qual cosa considera que Putin "vol una part d'això" perquè el seu país no està en auge econòmic. "De fet, és el contrari".
Així mateix, el mandatari nord-americà ha apuntat que parlarà amb Putin sobre la necessitat de detenir les morts, assenyalant que, tot i que el líder rus crgui que això li pot ajudar a aconseguir un millor acord, "en realitat li perjudica".
Així mateix, Trump ha admès que es discutiran temes com els intercanvis de territoris, encara que ha subratllat que correspon a Ucraïna prendre aquesta decisió. "No estic aquí per negociar per Ucraïna. Estic aquí per asseure'ls a la taula", ha resumit.