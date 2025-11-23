Trump acusa Zelenski de desagraït en plenes negociacions sobre el pla de pau

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha lamentat de nou que el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, s'està comportant com un desagraït cap als seus esforços per negociar la pau en la guerra amb Rússia.
El mandatari nord-americà ha tornat a queixar-se de la falta d'avanços de cara al final del conflicte en un missatge que ha publicat el mateix dia en què el seu secretari d'Estat i assessor en funcions de Seguretat Nacional, Marco Rubio, és a Ginebra negociant amb Europa i Ucraïna el seu pla de pau.
Aquest pla ha estat rebut amb enorme escepticisme per Ucraïna i els aliats internacionals del país, que dissabte veien excessius els seus termes, que impliquen l'annexió dels territoris conquistats per Rússia i la reducció de la grandària de l'Exèrcit ucraïnès.
En aquest context, Trump ha saltat a la seva plataforma Truth Social per lamentar que "els 'líders' ucraïnesos han expressat zero gratitud pels esforços dels EUA, mentre Europa segueix comprant petroli a Rússia".
A més, el president nord-americà ha deixat entreveure que Zelenski no va estar a l'alçada de les circumstàncies el 2022, quan va començar la invasió russa, com tampoc no ho va estar el seu predecessor a la Casa Blanca, Joe Biden, perquè "si els líders d'Ucraïna i dels Estats Units s'havien mostrat ferms i haguessin actuat de la manera correcta, la guerra mai hauria ocorregut".