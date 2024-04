Ucraïna.- Stoltenberg (OTAN) creu que Rússia està "hipotecant" el seu futur amb Xina

Veu una "aliança de potències autoritàries" contra democràcies occidentals i un final negociat de la guerra



MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha destacat que Rússia està "hipotecant" el seu futur a nivell polític i econòmic amb la Xina pel suport rebut en la guerra contra Ucraïna.

"La Xina està apuntalant l'economia de guerra russa entregant peces clau a la indústria de defensa (russa), i a canvi Moscou està hipotecant el seu futur amb Pequín", ha afirmat durant una entrevista a la cadena britànica BBC.

Rússia ha transferit tecnologia a Iran i Corea del Nord a canvi de munició i material militar, segons ha criticat el propi Stoltenberg en l'entrevista.

A més, Stoltenberg ha dit que s'està creant una "aliança de potències autoritàries" en referència a Iran, Rússia, Xina i Corea del Nord, potències que considera cada vegada "més i més alineades".

Quant al futur del suport a Ucraïna, ha manifestat el seu optimisme sobre les possibilitats d'aconseguir un acord entorn de juliol per a un compromís de lliurament de finançament a llarg termini a Kíev, encara que Ucraïna podria haver d'accedir a "algun tipus de compromís".

L'objectiu per a l'OTAN és un compromís per finançar Ucraïna amb 100.000 milions d'euros els propers cinc anys, un suport vital ara mateix i també per a la reconstrucció del país una vegada acabi el conflicte.

"Creiem i esperem que la guerra acabi en un futur proper, però necessitem recolzar Ucraïna durant molts anys, per construir les seves defenses i evitar futures agressions", ha argumentat.

No obstant això, ha dit que "al final serà Ucraïna la que decideixi quin tipus d'acords vol". "Hem d'habilitar-los perquè estiguin en una posició en què puguin aconseguir un resultat acceptable en la taula de negociació".