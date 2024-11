Scholz defensa parlar amb Putin: "No ha canviat d'opinió i no són bones notícies"

Al·lega que la trucada "era important" i assegura a Ucraïna que no actuarà a les seves esquenes

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, ha defensat aquest diumenge la criticada trucada de divendres amb el president de Rússia, Vladimir Putin, la primera en dos anys, i que l'alemany ha justificat per la seva importància, i ha afegit que el rus no ha canviat de postura sobre la seva estratègia de guerra a Ucraïna: "no són bones notícies".

Poc després d'aparèixer les primeres informacions sobre la trucada, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, va lamentar la conversa en entendre que pot suposar la primera de moltes altres converses amb altres líders. "Ha obert la caixa de Pandora", ha dit. "Ara pot haver-hi altres converses, altres trucades, i això és exactament el que Putin volia durant molt temps", va dir.

"Era important", ha contraargumentat Scholz davant dels mitjans abans de volar a Brasil per participar en la cimera del G20. "La conversa va ser bastant detallada, però la postura del president rus poc ha canviat i això no són bones notícies", ha afegit en declaracions recollides pel diari alemany 'Die Welt'.

El canceller ha insistit que, sobretot, cal ser "clar" en "la qüestió de principis que Ucraïna pot confiar" en el seu país i "no s'adoptarà cap decisió sense tenir en compte els seus líders".

Scholz també s'ha manifestat sobre una possible conversa entre Putin i el proper president d'Estats Units, Donald Trump, en argumentar que seria incoherent que aquest tipus de diàleg no pogués passar amb Alemanya.

"No em sembla bona idea que es plantegin converses entre el president nord-americà i el president rus en un futur proper i que en canvi no mantingui converses el cap de Govern d'un important país europeu" com Alemanya.