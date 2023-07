Rússia veu l'enviament de bombes a Ucraïna com una provocació d'EUA que apropa una "nova guerra mundial"

U.S. MISSION GENEVA / ERIC BRIDIERS - Archivo

Antonov assegura que aquesta decisió no obstaculitzarà "l'operació militar especial" per acabar amb "les amenaces de seguretat" per a Rússia



L'ambaixador de Rússia als Estats Units, Anatoli Antonov, considera que la decisió d'enviar bombes de dispersió

a Ucraïna és una altra provocació nord-americana que "apropa la humanitat a una nova guerra mundial".

Antonov ha qualificat l'actuació d'EUA com un "gest de desesperació" que, segons ell, posa de manifest que el país nord-americà "i els seus satèl·lits s'han adonat de la seva impotència".

En aquest sentit, el representant de Rússia ha denunciat "la brutalitat i el cinisme" amb els que les autoritats nord-americanes han abordat "el tema de l'entrega d'armes letals a Kíev".

L'ambaixador rus ha assenyalat, en declaracions als mitjans de comunicació, que "les provocacions nord-americanes estan realment fora d'escala" i que Washington està "tan obsessionat amb la idea de derrotar Rússia que no veu la gravetat de les seves accions".

La ingerència de la potència occidental "solament provoca més baixes i perllonga l'agonia del règim de Kíev", diu un comunicat compartit al canal de Telegram de l'Ambaixada russa.

Des de Rússia han denunciat, a més, que Estats Units "ha ignorat les opinions negatives dels seus aliats sobre els perills de l'ús indiscriminat de municions ram", de la mateixa manera que ha fet "els ulls grossos davant les baixes civils".

No obstant això, Antonov ha assegurat que "bombardejar a la república amb armes occidentals de cap manera obstaculitzarà el camí cap als objectius de l'operació militar especial destinada a eradicar les amenaces de seguretat de la Federació Russa, inclòs el nazisme alimentat a Ucraïna".