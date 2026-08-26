Rússia i Ucraïna treballen per un intercanvi "gran" de presoners de guerra

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Rússia i Ucraïna treballen per dur a terme un intercanvi d'una gran quantitat de presoners de guerra, que continuï la dinàmica de les últimes setmanes en les quals s'ha aconseguit l'intercanvi de més de 200 persones.
Les parts estan ultimant la llista de presos per un altre intercanvi de presoners de guerra "bastant gran", ha assenyalat la comissionada russa de Drets Humans, Yana Lantratova, en declaracions a l'agència russa TASS.
"Estem preparant un altre intercanvi de presoners de guerra bastant gran, i les llistes s'estan acordant", ha concretat.
Fa una setmana, el passat 19 d'agost, Rússia i Ucraïna van anunciar un nou intercanvi de presoners que va implicar a un total de 206 presoners de guerra, 103 per cada bàndol. Més recentment, aquest dilluns, coincidint amb les celebracions de la independència ucraïnesa, Kíev va confirmar el bescanvi de deu presoners.
En els últims anys s'han produït uns 70 intercanvis d'aquest tipus en els últims anys, en un dels escassos punts d'acostament entre Kíiv i Moscou.