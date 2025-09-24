Rússia treu ferro a que Trump l'anomeni "tigre de paper" i diu valorar els seu esforç per la pau

Li respon que Rússia "és un os real" i acusa Kíev de no avançar cap a un acord
MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha tret ferro al comentari del president d'Estats Units, Donald Trump descrivint Rússia com "un tigre de paper" i ha recalcat que "valora molt" la posició de Trump en els esforços per intentar un alto-el-foc i un acord de pau sobre Ucraïna.
"Rússia no és en absolut un tigre. Després de tot, Rússia és associat amb un os i no existeixen els 'ossos de paper'. Rússia és un os real", ha dit el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, i ha subratllat que el president rus, Vladimir Putin, "segueix valorant molt la disposició de Trump a ajudar i treballar junts per trobar solucions".
"Putin ha descrit el nostre os en repetides ocasions i amb diferents graus d'emoció. Poden recordar-ho tots. No hi ha res de paper aquí. Rússia manté la seva resiliència, Rússia manté l'estabilitat macroeconòmica", ha argumentat, rebutjant així els dubtes sobre una possible feblesa russa després de més de tres anys de conflicte a Ucraïna arran de la invasió deslligada al febrer de 2022.
Així, ha sostingut en declaracions a l'emissora russa RBC que Putin segueix obert a reunir-se amb el seu homòleg d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, si bé ha insistit que, si no hi ha uns preparatius previs, "es tractaria d'un esforç de relacions públiques destinat al fracàs". "Putin ha deixat clara la seva posutra. Ha dit que està preparat per a una reunió".
"Putin ha aclarit no obstant això que tindria sentit reunir-se després que les parts hagin fet els seus deures, després que s'hagin realitzat preparatius a nivell d'experts", ha sostingut, abans de mostrar la seva sorpresa pel fet que Zelenski no vulgui desplaçar-se a Moscou per a aquesta trobada, tal com ha recollit l'agència russa de notícies TASS.
"Estem parlant d'ubicacions: Moscou, Kazakhstan, Ginebra. Això és secundari. Putin diu: 'Volen reunir-se? Ens reunim demà'. Aleshores Kíev comença a prevaricar. Putin diu a través del cap de l'equip negociador que va nomenar, (Vladimir) Medinski: 'Negociem, fem grups de treball'. Tothom s'ha oblidat d'això".
En aquest sentit, ha posat l'accent en el fet que "Kíev no ha respost per res a tot això". "Està en l'aire. Els grups de treball no han estat creats i, de fet, no s'ha rebut resposta. Kíev no ha expressat cap desig (de fer-ho)", ha criticat, i per això ha dit que "la situació és encara la mateixa" quant a la possibilitat d'un procés de negociacions.
Les paraules de Peskov han arribat després que Trump assegurés dimarts que Ucraïna "està en condicions" de guanyar la guerra contra Rússia amb el suport d'Europa, a més de recuperar el territori ocupat per Moscou durant el conflicte, en un gir a nivell discursiu respecte al mantingut des del seu retorn a la Casa Blanca al gener.
"Rússia porta tres anys i mig lluitant sense rumb en una guerra que una autèntica potència militar hauria d'haver guanyat en menys d'una setmana", va sostenir.
D'aquesta forma, va apuntar als "problemes econòmics" de Rússia i va assegurar que queda poc perquè la població russa s'adoni "de la veritable naturalesa d'aquesta guerra". "Ucraïna podria recuperar el seu país en la seva forma original i, qui sap, potser anar fins i tot més enllà", va asseverar, al mateix temps que va argüir que Moscou sembla "un tigre de paper".
"En qualsevol cas, els desitjo el millor a tots dos països. Seguirem subministrant armes a l'OTAN perquè aquesta faci el que vulgui amb elles", va resoldre.
Poc abans, s'havia mostrat favorable a que els països de l'OTAN facin caure avions russos si entren en el seu espai aeri, després de les recents incursions registrades a Polònia, Romania i Estònia.
"Sí, sí ho crec", va afirmar davant dels periodistes durant una trobada amb Zelenski arran de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El mandatari ucraïnès ha valorat de forma "molt positiva" les paraules de Trump, que ha descrit com "un gran canvi".