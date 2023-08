Ucraïna.- Rússia tomba dos drons en un intent d'"atac terrorista ucraïnès" prop de Moscou

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa rus ha indicat que els sistemes de defensa aèria han tombat dos vehicles aeris no tripulats en un intent "del règim de Kíiv de dur a terme un atac terrorista" sobre el territori de la regió de Moscou, sense que s'hagin notificat víctimes o danys.

Prèviament, l'alcalde de Moscou, Segei Sobianin, va informar de l'abatiment d'almenys dos drons ucraïnesos en un intent d'atac nocturn a prop de la capital russa.

"Hi ha hagut un intent de sobrevolar la ciutat amb dos drona de combat. Tots dos tombats per la defensa aèria", ha indicat l'alcalde, que ha especificat que un d'ells es trobava a la localitat de Domodédovo, al sud de Moscou, i el segon a la carretera de Minsk, nom pel qual es coneix a la M-1 que porta a la capital bielorusa.

Sobianin ha assenyalat al seu canal de Telegram que, "de moment, no hi ha informació sobre víctimes al lloc de la caiguda de les restes" dels vehicles aeris no tripulats", mentrestant els serveis d'emergències es troben a la zona del succés.

Rússia ha denunciat en les últimes setmanes un augment dels atacs ucraïnesos contra la capital russa, com l'ocorregut a la fi de juliol, quan tres dron van sobrevolar la capital davant d'estavellar-se a un altre edifici d'oficines del centre de la ciutat, ferint una persona i provocant el tancament de l'aeroport de Vnukovo.