Rússia recluta ciutadans de països veïns per evitar una altra "impopular" mobilització, segons el Regne Unit

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Rússia han fomentat la contractació de ciutadans de països veïns perquè combatin a Ucraïna, segons la Intel·ligència britànica, que atribueix aquests esforços a la voluntat d'evitar els efectes polítics d'una eventual i "impopular" mobilització interna.

"Rússia probablement vol evitar mesures impopulars de mobilització amb vista a les eleccions presidencials de 2024", diu l'últim informe dels experts britànics, compartit pel Ministeri de Defensa.

Amb aquest objectiu, les autoritats russes han difós anuncis via Internet a Armènia i el Kazakhstan en els què s'ofereixen 495.000 rubles (uns 4.800 euros) com a pagament inicial i un sou de 190.000 rubles (més de 1.800 euros). En el cas del Kazakhstan, hi ha hagut tasques específiques de reclutament a la regió de Kostanái, amb crides a la població d'ètnia russa.

A més, almenys des de maig Rússia ha temptejat migrants d'origen asiàtic, als qui ofereix unir-se a les tropes a Ucraïna a canvi d'obtenir la ciutadania i de sous que poden aconseguir els 4.160 dòlars (més de 3.800 euros).

La Intel·ligència britànica també ha apuntat que a la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, ocupada per les tropes russes, els migrants uzbekos, dedicats principalment a la construcció, van veure confiscats els seus passaports com a mesura de pressió per sumar-se als combats.

Només a Rússia, hi ha almenys sis milions de migrants de l'Àsia central als qui el Kremlin veu com a "potencials reclutes", han assenyalat les autoritats del Regne Unit.