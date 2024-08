Rússia llança un atac a gran escala contra instal·lacions energètiques ucraïneses deixant diversos morts

Zelenski denuncia que es tracta un dels majors atacs combinats de Rússia des de l'inici de la guerra



MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Ucraïna ha denunciat aquest dilluns un atac a gran escala de les Forces Armades de Rússia contra instal·lacions energètiques, que ha afectat a una quinzena de regions, entre elles Kíev, deixant diversos morts i ferits.

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha assegurat es tracta un dels majors atacs combinats de les forces russes des de l'inici de la guerra, doncs haurien llançat, segons els seus càlculs, més de cent projectils de diferents tipus i un altre centenar de drons.

"Com la majoria dels atacs russos anteriors, est és igualment covard i té com a objectiu infraestructura civil crítica (...) Desgraciadament hi ha víctimes. El meu més sentit condol a tots els familiars i amics. Hi ha desenes de ferits", ha explicat a través d'un missatge a les seves xarxes socials.

Zelenski ha aprofitat l'ocorregut per tornar a reclamar als socis d'Ucraïna el permís necessari per utilitzar l'armament que reben per atacar les posicions russes des de les quals es llancen aquest tipus d'atacs i apunta que el president rus, Vladimir Putin, "només farà el que el món li permet fer".

"Cadascun dels nostres socis sap què decisions es necessiten per posar fi a tota aquesta guerra, i per acabar-la amb justícia. No pot haver-hi restriccions de llarg abast a Ucraïna, quan els terroristes no les tenen", ha dit.

En aquest sentit, Zelenski ha lamentat que les forces ucraïneses tingui restriccions armamentístiques, mentre les seves homòlogues russes compta amb fins a suport de Corea del Nord. "Estats Units, Regne Unit, França tenen el poder d'ajudar-nos a detenir el terrorisme. Es necessiten solucions", ha reclamat.

En aquesta línia ha apuntat també el ministre de l'Interior, Denis Shmigal, qui ha assegurat que per detenir tots aquests atacs "és necessari destruir el lloc des d'on es llancen els míssils russos".

"Ucraïna necessita armes de llarg abast i el permís dels seus socis per atacar amb elles objectius russos. Comptem amb el suport dels nostres aliats i farem que Rússia pagui", ha escrit en el seu compte de Telegram.

Shmigal ha precisat que han estat quinze les províncies ucraïneses que s'han vist afectats durant els últims bombardejos, entre elles Vínnitsia, Zhitómir, Jmelnitski, Ternópil i Leópolis. A Kíev, els atacs han provocat danys al subministrament elèctric, que ha hagut de ser interromput.

El ministre d'Energia d'Ucraïna, Herman Galushchenko, ha assegurat que la situació "és difícil" després d'aquests atacs, que un cop més, ha lamentat, busca privar als ucraïnesos d'electricitat. Per això, s'han vist obligats a imposar corts d'energia de manera urgent.