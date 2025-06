Ucraïna i Rússia intercanvien un primer grup de presoners menors de 25 anys

Kíiv confirma negociacions per intercanviar més de 6.000 cadàvers de militars morts durant el conflicte

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Els governs de Rússia i Ucraïna han efectuat aquest dilluns un primer intercanvi de militars presoners de menys de 25 anys, en compliment dels compromisos segellats a la reunió del passat 2 de juny a Istanbul i després d'acusacions creuades sobre suposats retards en la posada en marxa dels intercanvis.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha informat en xarxes socials de l'inici d'aquest intercanvi, "que prosseguirà en diverses fases durant els pròxims dies. "El procés és bastant complex, amb molts detalls sensibles, i les negociacions continuen pràcticament cada dia", ha matisat.

Zelenski, de fet, no ha donat xifres exactes de les persones beneficiades per l'intercanvi, igual que tampoc ho ha fet el Ministeri de Defensa de Rússia, que sí que ha confirmat que, com és habitual, les dues parts han entregat un nombre similar de presoners.

En el cas dels militars russos, han estat traslladats en un primer moment a Bielorússia, amb l'objectiu de rebre una primera atenció mèdica i psicològica, i una vegada completades aquestes primeres revisions arribaran a Rússia, ha explicat el Ministeri a Telegram.

Zelenski ha advocat en el seu missatge per continuar treballant per aconseguir la "plena aplicació" dels acords humanitaris segellats en l'última reunió d'Istanbul, al mateix temps que a promès "fer tot el possible" per recuperar "totes i cadascuna de les persones" que encara continuen en mans russes.

D'altra banda, el ministre de Defensa d'Ucraïna, Rustem Umérov, ha informat que es treballa també amb la part russa en l'intercanvi dels cadàvers més de 6.000 militars morts al conflicte, com a part dels acords d'Istanbul.

Una tasca "extremadament delicada i dolorosa", ha destacat Umérov. "L'Estat ha de repatriar tots els seus, tant als vius com als morts", ha dit el ministre de Defensa en un missatge a Telegram.

Umérov ha explicat que l'intercanvi d'aquest primer grup de presoners menors de 25 anys, així com l'entrega de cadàvers, formen parteixen de "certes categories" especials dins dels acords d'Istanbul, que inclouen també l'alliberament de personal "greument ferit" o "amb malalties greus".