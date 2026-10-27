Ucraïna i Rússia inicien un alto el foc a Oleshki (Kherson) per facilitar una missió humanitària

Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Les Forces Armades de Rússia i d'Ucraïna han iniciat a la matinada d'aquest dimarts un alto el foc a la localitat d'Oleshki, situada a la regió de Kherson, amb l'objectiu de permetre el desenvolupament d'una operació humanitària sobre el terreny.
El cessament de les hostilitats, qualificat com a "règim de silenci" per Moscou, ha entrat en vigor a les 3.00 hores (hora de Kíiv, 4.00 hores a Moscou), segons han confirmat tant el Ministeri de Defensa rus com el Comissionat de Drets Humans del Parlament d'Ucraïna, Dmitro Lubinets.
El representant ucraïnès ha destacat que aquesta missió humanitària s'està duent a terme gràcies a la mediació i coordinació de la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, en cooperació amb la cap de l'equip negociador i comissionada per als Drets Humans de Rússia, Yana Lantratova, amb qui es van assolir els acords.