Rússia diu que Putin i Trump no van parlar d'una reunió a tres bandes amb Zelenski

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Els presidents de Rússia i dels Estats Units, Vladimir Putin i Donald Trump, no van parlar en la seva reunió de divendres a Alaska d'una futura trobada a tres bandes on també hi hagués el mandatari d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, segons l'assessor del Kremlin Yuri Ushakov en declaracions recollides per les agències oficials russes.
Zelenski, que els últims dies ha deixat clares les seves línies vermelles d'una hipotètica negociació, va tornar a dir hores abans de la cimera que el cara a cara entre Putin i Trump no podia ser pas definitiu, sinó un primer pas per a una reunió d'alt nivell "en un format trilateral", és a dir, amb Kíev ja a la taula.
No obstant això, ni Putin ni Trump s'han compromès en públic a introduir aquest format i s'han limitat a plantejar una possible segona reunió de nou a nivell bilateral. El mandatari rus ha proposat en un to informal que la propera ubicació sigui Moscou, cosa que Trump no ha rebutjat davant dels mitjans.
L'assessor Ushakov, que formava part de la delegació russa, ha evitat posar data o lloc a un possible segon cara a cara Putin-Trump.
Putin ha tornat ja cap a Moscou però, com va fer en l'anada, aprofita per fer escala a l'extrem est de Rússia: aquesta vegada ha parat en el districte autònom de Chukotka, per veure autoritats locals.