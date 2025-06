Rússia dispara uns 480 drons i uns 50 míssils en un dels atacs més potents de la guerra

Kíiv repel·leix gairebé tots els assalts, però confirma sis ferits i un pilot d'F-16 mort

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La força aèria d'Ucraïna ha confirmat que Rússia ha disparat aquesta passada nit gairebé 480 avions no tripulats amb càrregues explosives i més de 50 míssils en un dels atacs més potents contra el seu territori des de l'inici de la invasió russa el 2022.

Els atacs han arribat a sis regions del país i fins ara només hi ha constància d'una víctima mortal: el pilot d'un avió de combat derrocat durant les operacions per repel·lir els assalts. El militar mort ha estat identificat com el coronel Maksim Ustimenko, de 32 anys, sense més detalls.

En total, la força aèria d'Ucraïna ha confirmat el llançament de 477 vehicles aeris no tripulats d'atac tipus Shahed i drons simuladors de diversos tipus, que se sumen a 41 míssils creuer Iskander-K, quatre míssils aerobalístics Kh-47M2 Kinzhal, set míssils balístics Iskander-M i tres míssils guiats antiaeris S-300.

"Van ser neutralitzats 475 objectius (projectils) russos, 249 dels quals van ser derrocats amb potència de foc i altres 226 es van perdre a la zona de combat", segons l'exèrcit ucraïnès en el seu missatge publicat a Telegram.

De moment, les autoritats locals han confirmat que els atacs anaven dirigits contra la regió de Txerkassi --la més afectada, amb danys a edificis residencials i sis ferits amb pronòstic reservat--, Lviv, Poltava, Zaporíjia, Khàrkiv i Mikolaiv.