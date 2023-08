Rússia assegura haver tombat almenys tretze drons ucraïnesos a diversos punts del país

Els drons es dirigien a la capital, Moscou, i a la península de Crimea



MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa de Rússia ha informat la matinada d'aquest dijous que ha tombat almenys tretze drons ucraïnesos, tant a les rodalies de la capital, Moscou, com a la península de Crimea, que no han provocat ni víctimes ni danys.

"Aquesta nit, al territori de les regions de Kaluga (oest) i Moscou, així com a la ciutat de Sebastòpol (Crimea), hem frustrat els intents del règim de Kíiv de dur a terme atacs terroristes amb vehicles aeris no tripulats", expressa un comunicat publicat al canal de Telegram de la cartera ministerial.

Els sistemes de defensa aèria russos han destruït dos drons que volaven en direcció a Moscou, un d'ells a la regió de Kaluga, el segon, sobre el cel de la regió moscovita.

D'altra banda, prop de la ciutat de Sebastopol, dos dron han estat destruïts pels sistemes de defensa, mentre que altres nou "han estat suprimits per la guerra electrònica i, com no han aconseguit l'objectiu, s'han estavellat al Mar Negre".

La península de Crimea, i en particular Sebastòpol --que allotja la principal base de la Flota del Mar Negre de Rússia--, és un objectiu destacat de les forces ucraïneses, que empren avions no tripulats i míssils per abastar objectius russos. Rússia va anunciar el 2014 l'annexió de la península, una mesura criticada i rebutjada per la comunitat internacional.

Les darreres setmanes, les autoritats russes han denunciat un augment dels atacs ucraïnesos contra la capital russa, com l'ocorregut a finals de juliol, quan tres drons van sobrevolar la capital abans d'estavellar-se contra un altre edifici d'oficines del centre de la ciutat, ferint una persona i provocant el tancament de l'aeroport de Moscou, Vnúkovo.