Rússia anuncia la presa d'una localitat a Ucraïna hores abans de la cimera Putin-Trump

MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Defensa de Rússia ha informat aquest divendres de la suposada presa d'una nova localitat a la regió ucraïnesa de Donetsk, hores abans que els presidents rus i nord-americà, Vladimir Putin i Donald Trump, es reuneixin a Alaska per a un cimera inèdita des de l'inici de la invasió.
Moscou ha assegurat que, gràcies a les accions "decisives" dels seus militars en el front de combat, les tropes han aconseguit "alliberar" la localitat d'Aleksandrograd. Se sumen a diverses més que haurien estat conquistades els últims dies, on Rússia no ha donat mostres de relaxar l'ofensiva.
Les Forces Armades ucraïneses han informat també aquest divendres de 149 enfrontaments amb les tropes russes en el front de combat durant l'últim dia, en què "l'invasor" hauria emprat més de 5.500 drons.
Malgrat l'aparent intensificació de l'ofensiva, diversos alts comandaments ucraïnesos han negat aquesta setmana que les forces russes hagin aconseguit trencar l'última línia defensiva a Donetsk, on persisteix el cèrcol sobre el nus estratègic de Pokrovsk.