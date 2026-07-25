Rússia anuncia la destrucció de dues subestacions elèctriques al nord d'Ucraïna

MADRID 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dissabte la destrucció de dues subestacions elèctriques situades a les localitats de Mena i Semenivka, a la província de Chernígov, al nord del país, a mesura que Moscou reforça els seus atacs durant l'última setmana.
El Ministeri de Defensa rus ha indicat en un comunicat que durant la nit, i gràcies a l'ús d'un dron 'Geran-4 Seeker', "s'ha aconseguit destruir una subestació de 110 kilovolts a Mena". Posteriorment, l'impacte directe d'un vehicle aeri no tripulat va destruir una altra instal·lació d'aquest tipus a Semenivka.
El text apunta al fet que ambdues eren utilitzades "en benefici de les Forces Armades d'Ucraïna", i els atacs s'emmarquen en l'ofensiva russa contra instal·lacions estratègiques en territori ucraïnès.
D'altra banda, les tropes russes han tornat a atacar infraestructures portuàries al llarg de la nit del divendres al dissabte. "Les Forces Armades de Rússia han seguit realitzant atacs conjunts amb armes d'alta precisió i drones contra aquestes instal·lacions, que operen en benefici de l'Exèrcit de Kíev", recull el document.
En els dies previs, les forces russes han atacat també instal·lacions similars a Chornomorsk i Odesa, si bé les autoritats ucraïneses no s'han pronunciat de moment sobre la presència de víctimes o ferits en aquestes zones.