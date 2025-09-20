Publicat 20/09/2025 12:03

Rússia anuncia avanços a l'est d'Ucraïna prenent una altra localitat a Dnipropetrovsk

Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dissabte nous avanços a la província ucraïnesa de Dnipropetrovsk, a l'est del país, amb la presa d'una altra localitat a la zona, on les tropes russes han aconseguit penetrar les últimes setmanes.

El Ministeri de Defensa rus ha dit en un comunicat breu en el seu compte a Telegram que unitats seves "continuen avançant en les profunditats de les defenses de l'enemic i han alliberat la localitat de Berezovoe, a Dnipropetrovsk".

El Govern ucraïnès no s'ha pronunciat sobre aquest anunci de Moscou, que les últimes setmanes han assegurat haver pres àrees a la província. Ucraïna va reconèixer a finals d'agost per primera vegada l'entrada de tropes russes a la zona.

