Rússia anuncia avanços a l'est d'Ucraïna prenent una altra localitat a Dnipropetrovsk

MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dissabte nous avanços a la província ucraïnesa de Dnipropetrovsk, a l'est del país, amb la presa d'una altra localitat a la zona, on les tropes russes han aconseguit penetrar les últimes setmanes.
El Ministeri de Defensa rus ha dit en un comunicat breu en el seu compte a Telegram que unitats seves "continuen avançant en les profunditats de les defenses de l'enemic i han alliberat la localitat de Berezovoe, a Dnipropetrovsk".
El Govern ucraïnès no s'ha pronunciat sobre aquest anunci de Moscou, que les últimes setmanes han assegurat haver pres àrees a la província. Ucraïna va reconèixer a finals d'agost per primera vegada l'entrada de tropes russes a la zona.