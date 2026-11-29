Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Rússia han anunciat aquest diumenge que han "interceptat i destruït" 1.017 drons llançats per l'Exèrcit d'Ucraïna durant la passada nit, la qual cosa suposa una de les xifres més altes d'intercepcions en una sola jornada de les últimes setmanes en el marc de la invasió iniciada el febrer de 2022 pel president rus, Vladímir Putin.
Així ho ha confirmat el Ministeri de Defensa rus en un comunicat compartit a través de Telegram, en el qual ha aclarit que s'han detectat drons ucraïnesos d'ala fixa en fins a una vintena de territoris, entre ells Moscou i la península de Crimea, annexionada per Rússia el 2014.
En un segon comunicat, la cartera militar russa ha informat de nous atacs amb drons contra instal·lacions industrials, centres logístics, infraestructures de transport i vaixells utilitzats, segons Moscou, en suport a les Forces Armades ucraïneses.
Entre els objectius assenyalats figuren unes instal·lacions de la tabaquera JTI Ukraine a Kremenchuk, on Rússia sosté que es produïen municions; el centre logístic Mirs, a Odessa, presumptament emprat per emmagatzemar i distribuir material militar; el pont Preobrazhenski sobre el riu Dniéper, a Zaporíjia, i un magatzem de drons de mitjà i llarg abast a Shostka, a la regió de Sumi.
El Ministeri ha reivindicat així mateix l'impacte contra un vaixell de càrrega seca al mar Negre, a uns 93 quilòmetres al sud-oest d'Odessa, que "transportava una càrrega militar i de doble ús per a les Forces Armades d'Ucraïna", segons la versió oficial russa.