Rubio: la reunió de Ginebra sobre Ucraïna ha estat "la més productiva fins ara"

MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha assegurat que la reunió mantinguda aquest diumenge a Ginebra amb representants ucraïnesos per abordar el pla de pau proposat pel president nord-americà, Donald Trump, ha estat "la més productiva fins ara".
"Hem mantingut la que probablement hagi estat la reunió més productiva i significativa fins ara de tot el procés", ha declarat en roda de premsa des de Ginebra acompanyat pel cap negociador ucraïnès, Andrei Yermak.
Les delegacions tenen ja un "producte" construït a partir d' "uns fonaments aportats" per totes les parts implicades. Sobre aquesta base han aconseguit "un bon avenç".
La missió nord-americana estaria abordant "alguns suggeriments que ens han traslladat" per fer alguns "canvis" i ajustos per apropar el resultat a un text amb què puguin estar còmodes tant Ucraïna com Rússia, segons Rubio.
Ha destacat que també estan tenint en compte la postura russa tot i que no n'hi hagi una delegació a Ginebra, però ha dit que tenen "una visió bastant clara" del que és important per a Moscou.
"Penso que l'important és que ha estat una reunió molt, molt significativa, i fins i tot diria que ha estat la millor reunió i el millor dia que hem tingut fins ara en tot aquest procés, des de la primera vegada que vam arribar al càrrec, al gener", tot i que "encara hi ha feina per fer".
Rubio ha rebutjat respondre preguntes i ha emplaçat la premsa a una nova compareixença en una o dues hores per donar més detalls sobre la sessió. "Tornem a a la feina", ha dit.
Yermak ha coincidit que la reunió ha estat "molt productiva" i ha destacat que s'està avançant cap a "una pau justa i duradora". A més ha expressat el seu agraïment als Estats Units i ha traslladat a Trump el seu agraïment personal.
L'objectiu, ha explicat, és aconseguir, amb la feina d'avui i els propers dies, una proposta conjunta dels Estats Units i els aliats europeus. Yermak s'ha remès també a una segona reunió prevista per a aquest mateix diumenge per seguir treballant en una proposta conjunta.
Rubio, els representants d'Ucraïna i els seus aliats europeus són a Ginebra per negociar sobre la base del pla de pau de 28 punts lliurat per Trump a Kíev. El nou pla de pau dels Estats Units per a Ucraïna inclou la cessió de territori a Rússia i un compromís de reducció de les forces militars ucraïneses. Tant Ucraïna com els seus aliats han expressat ja les seves reserves a aquesta iniciativa.