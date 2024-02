Ucraïna retira les seves tropes d'Avdíivka per "preservar la vida i la salut dels militars"

MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El comandant en cap d'Ucraïna, Oleksandr Sirski, ha anunciat la retirada de les seves tropes de la ciutat d'Avdíivka, situada la província de Donetsk (est), davant la pressió exercida per Rússia.

"Tenint en compte la situació operativa a l'entorn d'Avdiivka, per evitar el setge i preservar la vida i la salut dels militars, he decidit retirar les nostres unitats de la ciutat i passar a la defensa en línies més favorables", ha explicat Sirski en una publicació compartida a Facebook.

Ha afegit que "els nostres soldats han complert amb dignitat el seu deure de militar, han fet tot el possible per destruir les millors unitats militars russes i han infringit pèrdues significatives a l'enemic en termes de mà d'obra i equip".

Ha relatat que estan aplicant mesures per "estabilitzar la situació i mantenir" les seves posicions i ha assegurat que tornaran a Avdíivka.

Avíidvka és, juntament amb la localitat de Kupiansk, el principal focus dels actuals combats, on Moscou compta amb avantatge numèric i on continua incrementant els seus esforços en un moment en el qual l'exèrcit ucraïnès va començar a experimentar escassetat en certs tipus de municions a l'espera de l'aprovació de nous fons d'ajuda per part dels Estats Units, on el pols polític entre demòcrates i republicans al Congrés manté bloquejat aquest paquet.