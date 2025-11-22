Responsables de seguretat europeus aborden el pla de Trump amb Ucraïna i EUA diumenge a Ginebra

JOHANNESBURG/MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Responsables de seguretat europeus es reuniran aquest diumenge en Ginebra (Suïssa) per tractar directament amb delegats ucraïnesos i nord-americans el pla de pau presentat aquesta setmana pel president dels Estats Units, Donald Trump, per posar fi a la guerra amb Rússia.
La delegació europea, segons han pogut confirmar a Europa Press fonts coneixedores de la trobada, es configurarà a nivell d'assessors de seguretat nacional, sense donar-ne més detalls.
Hores abans, Ucraïna ha anunciat la composició de la seva delegació, abanderada pel cap de l'Oficina Presidencial, Andri Yermak, el secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Rustem Umerov, el cap de la Direcció general d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa, Kirilo Budanov, i el cap de l'Estat Major de les Forces Armades, el general Andri Gnatov.
Els EUA encara no han anunciat els noms de la seva delegació, com tampoc no s'han pronunciat sobre el rebuig parcial declarat aquest dissabte pels líders internacionals aliats d'Ucraïna reunits prop de la cimera del G20 a Johannesburg (Sud-àfrica).
En les seves conclusions de la trobada, els líders s'han expressat contra aspectes molt sensibles que apareixen en el document nord-americà, com la cessió territorial de la regió oriental ucraïnesa del Donbas a Rússia o a la reducció de les forces militars d'Ucraïna. En termes generals, consideren que el text representa "una bona base" però "necessita treball addicional" que esperen llimar els propers dies.
El text està subscrit pel president del Consell Europeu, António Costa; la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen; el primer ministre canadenc, Mark Carney; el president de Finlàndia, Alexander Stubb; el president francès, Emmanuel Macron; el primer ministre d'Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Georgia Meloni; la primera ministra de Japó, Sanae Takaichi; el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer; el canceller alemany, Friedrich Merz; el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, i el president espanyol, Pedro Sánchez.
STARMER: "EL FOCUS ÉS ARA EN GINEBRA"
En declaracions recollides per Sky News, el primer ministre britànic ha ressaltat que la trobada d'aquest diumenge marca un moment crucial i ha confirmat la presència dels seus assessors de seguretat (així com de francesos i alemanys, segons fonts de la cadena).
"Crec que el focus és ara en Ginebra, sobre el que passarà demà al matí, i en si podrem avançar sobre aquest tema", ha declarat sobre la trobada.
Starmer ha confirmat que aquest diumenge viatjarà a Ginebra una delegació nord-americana "d'alt rang" composta per "assessors de seguretat nacional" (aquest càrrec està exercit en funcions pel secretari d'Estat, Marco Rubio, que encara no ha confirmat la seva assistència) "i, per descomptat, una delegació ucraïnesa per treballar en aquest esborrany", ha afegit en referència al pla de Trump.