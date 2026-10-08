Ucraïna reivindica un atac contra la refineria de petroli més gran de Rússia

Oliver Weiken/Dpa - Arxiu
MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Ucraïna ha reivindicat aquest dijous un atac contra la refineria de petroli més gran del país, situada a la regió d'Omsk, prop de la frontera amb el Kazakhstan.
Les forces armades han indicat en un comunicat que aquest complex és especialment important perquè serveix per subministrar combustible a les forces russes. "Està especialitzat en diferents tipus de combustible i lubrificants, a més de productes petroquímics", han manifestat.
Així, ha afirmat que aquesta planta pot processar uns 21 milions de tones de cru a l'any. La refineria en qüestió ja es va veure afectada per un altre atac el passat 6 de juliol. "La destrucció de les instal·lacions constitueix un exercici de legítima defensa per part d'Ucraïna, d'acord amb l'article 51 de la Carta de Nacions Unides, i té com a objectiu reduir el potencial econòmic-militar de Rússia", recull el text.
"La planta es troba a gairebé 2.500 quilòmetres de la frontera ucraïnesa. És la refineria russa més allunyada atacada per drons ucraïnesos", han aclarit, després de detallar que forma part de Gazprom Neft, una de les companyies petrolieres més importants de Rússia.