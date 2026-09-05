Quatre morts en un atac rus sobre Dnipró tot i l'alto el foc temporal ordenat per Ucraïna

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i cinc han resultat ferides en un atac perpetrat per l'Exèrcit rus a la regió ucraïnesa de Dnipró, situada en l'est del país, durant la matinada d'aquest dissabte i després de l'alto el foc temporal ordenat per Kíiv enmig de la visita de la delegació nordamericana per reprendre les converses de pau.
Segons ha informat el governador de la regió, Oleksandr Hanzha, l'Exèrcit rus ha atacat amb míssils, drones i artilleria la regió, deixant quatre morts i cinc ferits en la localitat de Kamianske. Així mateix, tres dels ferits han estat hospitalitzats, un d'ells en estat greu.
Segons Hanzha, una instal·lació industrial ha estat afectada hores abans que les forces ucraïneses advertissin que míssils balístics russos es dirigien cap a la localitat.
Aquest atac s'ha produït després que Ucraïna ordenés a les seves tropes respectar un alto el foc temporal mentre que els enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner viatjaven a Kíev i Moscou per reprendre les converses de pau. El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, també va afirmar que Ucraïna s'abstindria d'atacar a Rússia durant les converses.
Si bé Kíiv s'ha abstingut d'atacar refineries i centres estratègics russos durant la nit, les sirenes antiaèries també s'han escoltat en ciutats de tot el país, segons ha informat 'The Kyiv Independent'. Durant els atacs a Kíiv i les regions veïnes s'ha destruït un edifici residencial, el qual ha deixat almenys a dues persones ferides.
Kíiv ve denunciant una escalada militar en el conflicte, amb la intenció declarada de Rússia de mantenir el que considera un avantatge en la guerra abans d'asseure's a negociar la fi de les hostilitats. Per la seva banda, les forces ucraïneses han incrementat durant les últimes setmanes els seus atacs amb drones, en un intent que es notin les conseqüències de la guerra en la pròpia Rússia.