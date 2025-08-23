Ucraïna.- Putin veu amb Trump "llum al final del túnel" sobre la relació amb els EUA

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladimir Putin, s'ha declarat convençut que el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ha obert una perspectiva favorable per al futur de les relacions bilaterals amb els Estats Units, però "els socis europeus" són un factor a l'hora de normalitzar el diàleg.
"Amb l'arribada del president Trump, crec que finalment ha començat a aparèixer la llum al final del túnel", ha declarat en una reunió amb treballadors de la indústria nuclear una setmana després de la cimera bilateral entre tots dos a Alaska.
Putin, en declaracions recollides per l'agència Interfax, ha descrit la trobada --igual que va fer dissabte passat-- com una reunió "significativa i franca". Sobre els possibles avanços de cara a un acord amb Ucraïna, s'ha limitat a dir que "continuen els contactes a nivell dels nostres ministeris, departaments i organitzacions".
En termes generals, Putin va expressar el seu desig que la cimera sigui el prolegòmen de nous acostaments: "Espero sincerament que els primers passos donats siguin només el començament d'una restauració completa de les nostres relacions".
Putin, però, ha dit que la situació també depèn dels "nostres socis occidentals en el sentit ampli de la paraula, ja que els Estats Units també tenen certes obligacions en el marc de diverses associacions, inclòs el bloc de l'Atlàntic Nord", en referència a l'OTAN.
"Els propers passos depenen del lideratge dels Estats Units", ha afirmat, i ha aplaudit les qualitats de lideratge de l'actual president Trump: "Una bona garantia que nostres relacions es restabliran, i espero que el nostre treball conjunt continuï sibre aquesta base".