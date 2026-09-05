Putin suspèn 3 dies els atacs contra Kíev per la visita de la delegació d'EUA

Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel/Kremlin Pool
MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president rus, Vladimir Putin, ha ordenat aquest dissabte la suspensió per tres dies dels atacs contra Kíev en relació amb els preparatius i les reunions amb els enviats del president nord-americà, Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, que busquen rellançar el procés de negociació amb una visita a Moscou i, tot seguit, a Kíev.
"En efecte, es va rebre aquesta informació. El Comandant Suprem en Cap, el president Vladimir Putin, va donar ordres de no atacar Kíev durant tres dies, a partir de la mitjanit d'avui", ha afirmat el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaracions a l'agència russa Interfax, en el que seria una mesura recíproca a la iniciativa ucraïnesa de no atacar Moscou mentre dura la visita.
Peskov ha emmarcat aquest pas en "la preparació i el desenvolupament dels contactes nord-americans a Kíev" i ha confirmat així que Kushner i Witkoff es reunirà aquest mateix dissabte amb Putin. "Sí. Aquesta reunió està prevista per avui", ha dit Peskov.
El portaveu de Putin ha confirmat a més indirectament que el següent desplaçament de Witkoff i Kushner serà Kíev, perquè, davant de la pregunta de per què primer Moscou i després Kíev, ha contestat que "és una qüestió per als negociadors de Washington".
Precisament, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs russos a l'aeroport de Kíev i el de Borispol, assegurant que són intents de Rússia de boicotejar la diplomàcia quan s'espera el desplaçament dels enviats d'Estats Units per rellançar el procés de negociacions.
Aquest dissabte, Witkoff i Kushner han arribat a Moscou, on s'espera que es trobin amb Putin. El president d'Estats Units, Donald Trump, va confirmar que els seus enviats traslladaran una proposta a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna durant una visita que espera que produeixi avanços en les negociacions.