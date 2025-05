Putin planteja allargar l'alto-el-foc a Ucraïna "depenent de la reacció" de Kíev

Proposa a Ucraïna reprendre les converses de pau "sense condicions prèvies" el dia 15

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha assegurat aquest dissabte que no descarta allargar l'alto-el-foc de tres dies declarat el 7 de maig amb motiu del Dia de la Victòria, però ha matisat que dependrà de l'actitud de les autoritats ucraïneses, a què ha instat a entaular negociacions directes i sense condicions prèvies des del 15 de maig.

"Hem declarat un alto-el-foc per tercera vegada en aquesta festivitat sagrada per a nosaltres (...). En el futur no descartem la possibilitat d'estendre la seva vigència. Però, per descomptat, després d'analitzar el que passarà els propers dies, en funció de com reaccionarà el règim de Kíev a la nostra proposta", ha manifestat en una declaració sense preguntes davant dels mitjans russos i internacionals al Kremlin.

Ha criticat que les autoritats de Kíev no només "no van respondre en absolut" a la proposta d'alto-el-foc de Moscou, sinó que a més "van llançar atacs a gran escala els dies 6 i 7 de maig", després de l'anunci unilateral de Rússia.

"Rússia ha presentat en repetides ocasions iniciatives per a un alto-el-foc. No obstant això, aquestes iniciatives han estat sabotejades una vegada i una altra per la part ucraïnesa", ha afegit Putin i així ho ha recollit l'agència russa de notícies Tass.

Com a exemple, el cap d'Estat rus ha citat el cas de la treva vigent durant el dia de Pasqua, jornada en què diu que les forces ucraïneses van violar l'alto-el-foc "gairebé 5.000 vegades" segons les dades del Kremlin.

El líder rus ha proposat començar "sense demora" el procés de diàleg dijous que 15 de maig a la capital de Turquia, Istanbul, "on es van celebrar les negociacions i on es van interrompre". "Hem proposat repetidament mesures per a un alto-el-foc. Mai ens hem negat a dialogar amb la part ucraïnesa", ha afegit.

A l'espera d'una resposta oficial del Govern d'Ucraïna, Putin s'ha mostrat "optimista" i ha garantit que "les relacions entre la Federació Russa i els països europeus es restabliran "tard o d'hora".

"Tenim l'esperança que fins i tot basant-nos en les lliçons de la Història i en l'opinió dels nostres pobles, començarem a avançar cap al restabliment de relacions constructives amb els països europeus. Incloent aquells que encara avui no abandonen la retòrica antirrusa i les seves accions clarament agressives contra nosaltres, i que segueixen intentant, com veiem ara mateix, parlar-nos, en essència, de forma grollera i amb l'ajuda d'ultimàtums", ha dit.

Putin ha agraït als seus "amics estrangers" els "esforços" per resoldre el conflicte ucraïnès durant les negociacions i reunions celebrades a Moscou.

Aquestes declaracions arriben hores després que els líders de Regne Unit, França, Alemanya i Polònia li demanessis des de Kíev acceptar d'una vegada la seva proposta d'alto-el-foc: un cessament d'hostilitats de 30 dies de durada com a mesura de confiança amb vista a l'obertura de negociacions en ferma per posar fi a la guerra.

La proposta dels líders europeus va comptar amb el suport del president ucraïnès, Volodimir Zelenski, i amb la del president nord-americà, Donald Trump, que va fer mantenir trucada telefònica amb el grup de Kíev.