Putin felicita l'any a les tropes convençut d'una "victòria" a Ucraïna

Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel
MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha declarat aquest dimecres la seva plena confiança en les forces militars del país i en la seva propera "victòria" en la guerra d'Ucraïna, durant el seu discurs de felicitacions de fi d'any.
"Felicito tots els nostres soldats i comandants per l'Any Nou que s'aproxima. Creiem en vostès i en la nostra victòria", ha manifestat el mandatari rus en un discurs caracteritzat per les seves constants crides a la unitat i a la solidaritat del seu poble.
"El treball, els èxits i els assoliments de cadascun de nosaltres creen nous capítols en la història mil·lenària, i la força de la nostra unitat determina la sobirania i la seguretat de la Pàtria, el seu desenvolupament i el seu futur", ha remarcat.
A més ha demanat a la població que segueixi donant suport als "nostres herois", en referència als militars que combaten a Ucraïna, "amb paraules i fets".
"Seguim treballant i creant, aconseguint les nostres fites i avançant pel bé dels nostres fills i nets, pel bé de la nostra gran Rússia", ha afegit.