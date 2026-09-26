Putin afirma que Rússia no s'està preparant per a una acció militar contra la Unió Europea

MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha negat aquest divendres que el seu país estigui preparant una acció militar contra la Unió Europea i ha acusat als seus estats membres de "exagerar deliberadament" l'amenaça per justificar la despesa bèl·lica i el suport al Govern ucraïnès.
"Vull subratllar un cop més que no ens estem preparant per a cap tipus de combat amb Europa. No tenim plans d'aquest tipus i, la qual cosa és més important, no existeixen motius reals que justifiquin un agreujament de la situació", ha afirmat el mandatari durant una intervenció en el Fòrum Internacional de la Cultura a Sant Petersburg.
La declaració del Kremlin es produeix en ple increment de les maniobres defensives per part de l'OTAN, qui ha informat de possibles atacs híbrids russos en territori europeu a curt termini.
"Tothom parla, molts a Europa diuen que esperen un atac per part de la Federació Russa i que, per això, han de preparar-se ells mateixos per a les accions militars, per a la guerra amb Rússia", ha etzibat.
Com a part dels plans de contingència davant d'un hipotètic atac, per exemple, Alemanya ensinistra a la seva xarxa sanitària per donar altes hospitalàries massives i respondre davant de l'arribada de ferits de guerra, mentre Polònia fortifica la seva frontera i instrueix a la població civil i Lituània consolida la presència permanent de tropes aliades al seu territori.
Referent a això, Putin ha titllat de "provocació" els advertiments occidentals sobre una imminent agressió russa. Al seu judici, els dirigents europeus "intenten enganyar als seus ciutadans" agitant la por a la guerra per perllongar el conflicte.
"Volen seguir utilitzant a Ucraïna i als ucraïnesos com a carn de canó, i a l'Estat ucraïnès com un instrument per frenar i impedir el desenvolupament de Rússia", ha asseverat.
Finalment, Putin ha criticat aquestes maniobres europees i atlàntiques com una forma de "seguir invertint diners en política absolutament agressiva" i, per tant, "explicar als seus ciutadans per què ho fan, intentant enganyar-los".