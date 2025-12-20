Ucraïna i Portugal anuncien la fabricació conjunta de drons marítims

MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha subscrit aquest dissabte a Ucraïna un acord amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, per a la fabricació conjunta de drons marítims.
"Ucraïna i Portugal han acordat coproduir drons marítims ucraïnesos. Hem demostrat que els nostres USV (drons de superfície no tripulats, per les seves sigles en anglès) funcionen perfectament contra els bucs de guerra i submarins russos", ha explicat l'assessor presidencial ucraïnès sobre assumptes estratègics Alexander Kamishin en el seu compte en X.
"Ara ajudaran a Portugal a defensar a Europa des del mar. La nostra Indústria de Defensa Ucraïnesa farà a Europa fort una altra vegada", ha subratllat Kamishin.
Montenegro i Zelenski han participat en un acte en el Mur de la Memòria de Kíev en la qual suposa la primera visita del mandatari lusità a Ucraïna des que arribés al Govern. Montenegro viatja acompanyat pel ministre de Defensa, Nuno Melo. Va arribar al país a primera hora d'aquest dissabte per tren des de Medika, a Polònia.
"Aquesta visita és sobretot l'expressió --i no pròpiament un anunci-- de suport continu de Portugal des del primer minut davant d'una agressió injustificada iniciada per Rússia", ha apuntat Montenegro des de Kíev, segons recull a televisió pública portuguesa, RTP.
Per a Montenegro aquest viatge a Kíev té "un significat molt especial perquè estem en un país que ha estat agredit, que està sent agredit, envaït, que està en guerra" i ha plantejat la necessitat de donar a Kíev "recolzo financer".
Portugal ha ajudat a Ucraïna amb programes humanitaris, socials, militars i polític, "però Portugal té també una relació que és una relació de proximitat entre les nostres comunitats, i que els governs també tenen l'obligació de representar i expressar pel poble el que sent el poble sencer", ha declarat.
Zelenski, per la seva banda, ha expressat el "profund agraïment" d'Ucraïna pel "suport infrangible" de Portugal a Kíev. "Encara que geogràficament hi ha distància, som part d'una única Europa, un continent en el qual la destinació de tots depèn de cada nació", ha ressaltat, una Europa que "ha de seguir lliure del contrasentit dels dictadors".
Per Zelenski el suport dels seus aliats és "crucial" i en el cas concret de Portugal ha plantejat que participi en la "reconstrucció" del país.