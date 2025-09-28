Polònia tanca temporalment el seu espai aeri i inicia maniobres aèries "preventives" per atacs russos

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Operatiu de les Forces Armades poloneses ha informat a primera hora d'aquest diumenge que s'han desplegat caces i s'han activat sistemes de defensa aèria com a mesura "preventiva", després dels últims atacs aeris russos contra territori ucraïnès, a fi de "garantir la seguretat de l'espai aeri nacional i protegir a la població".
Les forces aèries de Polònia, en coordinació amb països aliats, han començat a operar en l'espai aeri polonès com a reacció als recents bombardejos llançats per l'aviació de llarg abast de Rússia contra Ucraïna, segons ha notificat el propi comandament operatiu en un comunicat difós a través de la xarxa social X.
L'esmentat text assenyala que aquestes actuacions s'han dut a terme "d'acord amb els procediments aplicables" i activant totes "les forces i els recursos a la seva disposició".
Com a part de l'operació, les autoritats militars poloneses han reforçat així mateix la vigilància a les regions frontereres per donar seguiment a la situació actual i manté "les seves forces i recursos subordinats llests per a una resposta immediata".
Mitjans ucraïnesos havien reportat prèviament que Kíev i altres ciutats ucraïneses --com Zaporiyia o Jmelnitskii-- havien estat objecte d'atacs enviats per Moscou, incloent "bombarders de llarg abast, míssils i eixams de drons", que han provocat interrupcions parcials en el tràfic aeri nacional.
Si bé els atacs aeris no s'han limitat a Kíev, la capital ucraïnesa ha estat blanc del més notable atac d'aquesta matinada, un atac massiu amb drons i míssils que s'ha saldat amb almenys cinc ferits, segons el diari 'The Kyiv Independent' citant fonts locals.
El mateix diari ha recollit que diversos districtes de la mateixa ciutat han sofert impactes directes que han ocasionat danys en edificis residencials, incendis en vehicles i afectacions en infraestructures urbanes.
A Zaporiyia, situada al sud-est del país, el governador Ivan Fedorov ha informat que una escola ha resultat danyada i un edifici de gran altura ha cremat després de l'impacte dels projectils, deixant almenys quatre persones ferides.
En aquest context, segons dades de la plataforma de seguiment de vols FlightRadar24 recollits per l'emissora nacional TVN24, també les autoritats poloneses han tancat temporalment aquest diumenge l'espai aeri entorn dels aeroports de Rzeszów i Lublin a causa d'una "activitat militar no planificada relacionada amb garantir la seguretat de l'Estat".
Així les coses, el Comandament Operatiu de les Forces Armades ha incidit que les accions empreses per l'aviació polonesa i aliada han estat estrictament de caràcter defensiu i preventiu, posant el focus en la dissuasió de possibles amenaces i en el manteniment de la integritat de l'espai aeri nacional en el marc del conflicte bèl·lic que es desenvolupa en la veïna Ucraïna des que Rússia envaís el país al febrer de 2022.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus ha informat a través de Telegram que durant aquesta mateixa nit ha interceptat un total de 41 drons ucraïnesos, evidenciant un nou intercanvi d'atacs en tots dos sentits que no fa sinó intensificar el conflicte a gran escala que Rússia manté des de fa més de tres anys i mig.