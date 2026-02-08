Europa Press/Contacto/Attila Volgyi
El primer ministre hongarès acusa a Kíiv de fer pressió davant de la UE per tallar el subministrament energètic rus al seu país
MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha denunciat aquest diumenge que Ucraïna s'està comportant com un "enemic" del seu país en assegurar que les autoritats de Kíiv estan pressionant a la Unió Europea perquè talli el subministrament de gas rus a Hongria.
Orbán, gran aliat europeu de Rússia, es troba ara mateix en plena campanya electoral per a les legislatives d'abril. El primer ministre hongarès, que ha criticat a Ucraïna en innombrables ocasions per la despesa que comporta l'ajuda europea de guerra, ha realitzat aquestes declaracions després que el Consell Europeu aprovés el 26 de gener el reglament sobre l'eliminació gradual de les importacions russes de gas per gasoducte i gas natural liquat (GNL) a la UE.
"Els que maniobren per tallar l'accés d'Hongria a l'energia assequible violen els nostres interessos fonamentals. Per deixar-ho clar. Ucraïna no s'està posicionant només com un oponent, sinó com un enemic d'Hongria", ha fet saber Orbán en un missatge publicat en xarxes socials acompanyat d'un vídeo d'un recent míting de campanya a l'oest del país.
Orbán acudirà a les urnes el 12 d'abril enfront del rival més potent amb el qual s'ha trobat en 16 anys de mandat: el conservador Péter Magyar, el partit del qual Tisza (Respecte i Llibertat) porta mesos liderant còmodament les enquestes. Una enquesta de Politico del passat mes concedia al partit de Magyar una intenció de vot del 49% enfront del 37% que obtindria Fidesz, la formació del primer ministre.