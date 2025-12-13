El nou primer ministre txec Andrej Babis rebutja destinar fons a Ucraïna

Europa Press/Contacto/Tomas Tkacik - Arxiu
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
El nou primer ministre txec, Andrej Babis, ha advertit aquest dissabte que el seu país no pot destinar diners a Ucraïna i ha instat la Comissió Europea a buscar altres fonts de finançament.
"No tenim diners per a altres països. La Unió Europea ha de resoldre-ho d'una altra manera, però no li garantirem res ni li donarem diners", ha afirmat en un vídeo publicat en xarxes socials.
"La Comissió Europea ha de trobar altres vies per finançar Ucraïna. Com a República Txeca, necessitem diners per als ciutadans txecs i per a la República Txeca", ha afegit.
Segons el seu antecessor, Petr Fiala, és una decisió "egoista" i "irresponsable" perquè "amenaça no només la seguretat de la República Txeca sinó també la seva prosperitat", segons recull la televisió pública txeca, CT.
Babis va prendre possessió el 9 de desembre i encara no ha nomenat ministres, així que el titular d'Afers Europeus, Martin Dvorák, ha rebutjat el que diu Babis: "Confirma el canvi de rumb de la política exterior txeca, que ha passat de promoure i defensar els valors i principis tradicionals en les relacions internacionals a la covardia, l'egoisme i la irresponsabilitat".
"El més trist és que la reticència a ajudar activament en la lluita contra els ocupants podria tornar-se contra el nostre país quan el mateix agressor s'apropi a les nostres fronteres i els nostres aliats occidentals adoptin una postura igualment pragmàtica", ha argumentat.
Per al ministre d'Afers Exteriors sortint, Jan Lipavsk, l'única opció realista és un préstec a Ucraïna finançat amb els ingressos en efectiu procedents dels actius russos congelats: "Les necessitats d'Ucraïna són urgents i les negociacions en el si de la UE no han de convertir-se en una excusa per retardar l'assistència que Ucraïna necessita amb urgència", ha dit a l'agència de notícies CTK.
La Unió Europea ha bloquejat al voltant de 210.000 milions d'euros en actius russos, la majoria en el dipòsit europeu de valors Euroclear, a Bèlgica, i una altra part és en bancs belgues i francesos.
El partit conservador Ano (Sí) de Babis va guanyar les eleccions d'octubre amb el 34,51% de vots, que li van proporcionar 80 dels 200 escons de la Cambra baixa. Babis, de 71 anys, ja va ser primer ministre de 2017 a 2021.