Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Un atac amb míssils balístics de l'Exèrcit rus ha causat la mort de dues persones -entre les quals un nen de set anys- i n'ha ferit 52 més a la regió meridional ucraïnesa de Kriví Rih, segons han informat les autoritats locals.
Segons ha denunciat el cap del Consell de Defensa de la ciutat, Oleksandr Vilkul, les forces russes van emprar la tàctica del "doble impacte" -considerada il·legal i constitutiva d'un possible crim de guerra segons el dret internacional-, un segon atac que va posar fi a la vida d'un paramèdic que havia acudit al lloc per atendre els ferits.
"Una nit tràgica per a la nostra ciutat. Terroristes russos han llançat una altra sèrie d'atacs criminals contra Kriví Rih (...) En plena zona residencial del centre de la ciutat. Un divendres a la nit, quan hi havia molta gent als carrers", ha lamentat el cap del Consell.
Així mateix, ha assenyalat que l'objectiu de Moscou era impactar amb míssils als voltants d'un restaurant situat al centre de la localitat, abans de llançar nous atacs amb drons quan els equips de rescat ja treballaven sobre el terreny.
Vilkul ha lamentat especialment que aquesta darrera ofensiva russa, que s'ha cobrat la vida d'un menor i ha deixat 25 ferits en estat greu, hagi tingut lloc precisament durant el Dia Mundial de la Infància.
Aquest atac s'ha produït gairebé un dia després que Rússia llancés un "atac massiu" contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, on els impactes van danyar tres ponts sobre el riu Dniéper, i una estació de tren a la ciutat de Lviv, situada a l'oest del país, deixant així almenys vuit morts.