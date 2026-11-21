Река Александр / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
6 persones han mort en un atac d'un dron ucraïnès a la localitat de Yubileinoye, a la part de la regió de Lugansk controlada per Rússia, segons han informat aquest dissabte les autoritats.
"6 persones han mort en un atac contra edificis d'habitatges de la localitat, inclosa la mare d'una nena de 6 anys, Polina, que ha estat rescatada, i 2 dels seus germans adults", ha indicat el president de la regió de Lugansk, Leonid Pasechnik, a les xarxes socials. Les 3 últimes víctimes mortals recuperades són una nena de 13 anys, la seva mare i una dona gran.
Pasechnik ha explicat que els equips de rescat han completat les tasques de rescat a l'edifici de 2 plantes, que s'ha esfondrat durant l'atac de la nit passada. Fins a 5 dels ferits continuen hospitalitzats. Un total de 19 habitatges han resultat danyats en l'atac.
El govern regional de Lugansk prorús ha subratllat que els serveis d'assistència "ja treballen amb les famílies dels morts i ferits" i "els ajuden a preparar la documentació necessària per rebre la compensació econòmica".
"Tot el que va passar anit ha estat un crim que no té cap justificació. Els atacs contra edificis d'habitatges i contra persones que dormien, amb infants, joves i dones, civils corrents entre els morts, no tenen cap finalitat militar, sinó que busquen aterrir les persones indefenses", ha denunciat el govern prorús de Lugansk.