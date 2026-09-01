Moren tres persones i cinc més resulten ferides en atacs aeris russos contra Kíiv

Europa Press/Contacto/Kyrylo Chubotin
El governador de Kíiv agrega un decés més en un altre atac rus a Borispil, a uns 30 quilòmetres de la capital
MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i altres cinc han resultat ferides en atacs perpetrats per l'Exèrcit rus contra Kíiv, capital d'Ucraïna, la matinada d'aquest dimarts, amb drons i míssils balístics.
"Lamentablement, com a resultat d'atacs enemics contra la capital, tres persones han mort", ha informat l'Administració militar de la ciutat de Kíiv en un missatge en xarxes en el qual ha sumat que cinc persones més han resultat ferides.
Prèviament, la Força Aèria ucraïnesa va informar, per la mateixa via, de la detecció d'objectes d'alta velocididad dirigits contra la capital ucraïnesa.
De la mateixa manera, el governador de Kíiv, Timur Tkachenko, ha informat de la mort d'una persona després de veure's afectada pels atacs russos a una empresa situada en Borispil, a uns 30 quilòmetres de la capital ucraïnesa, resultant ferida, al seu torn, una persona més.
També a Borispil, Tkachenko ha fet al·lusió a danys en un edifici residencial de cinc plantes, que ha provocat l'evacuació de 48 persones, deixant vuit víctimes entre elles, de les quals una és un nen; a més d'incendis de cotxes en un aparcament proper, que ja han estat sufocats.
Per la seva banda, les autoritats russes han informat d'un incendi i danys a la zona portuària d'Ust-Luga, al mar Bàltic, on el governador de Leningrad, Alexander Drozdenko, ha indicat que els serveis d'emergència estan treballant, mentre se segueix recaptant informació de les conseqüències d'aquest succés derivat d'un atac amb drons.