Macron diu que la proposta de Putin de negociar amb Ucraïna no és suficient i Trump la celebra

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El president de França, Emmanuel Macron, ha dit que la proposta russa per negociar directament amb Ucraïna és "un primer pas" però "no suficient", mentre que el president d'Estats Units, Donald Trump, ha celebrat l'oferta del mandatari rus.

Putin ha instat aquest dissabte les autoritats ucraïneses a fer negociacions directes i sense condicions prèvies a partir del 15 de maig a la ciutat turca d'Istanbul.

Macron no es fia de les intencions del mandatari rus i ha afirmat que "busca una sortida, però encara desitja guanyar temps". "Això és inacceptable per als ucraïnesos, ja que no poden acceptar converses paral·leles mentre segueixen sent bombardejats", ha dit als mitjans des de Polònia en declaracions recollides pel diari francès 'Le Monde'.

Macron ha apostat per continuar "ferm" en la seva posició "juntament amb els nord-americans" i assegurar que l'alto-el-foc a Ucraïna sigui "incondicional". "Després podem discutir la resta", ha afegit.

DONALD TRUMP

Donald Trump ha aplaudit la proposta russa. "Pensin en els centenars de milers de vides que se salvaran quan, amb sort, aquesta interminable massacre arribi a la seva fi", ha dit en el seu compte de Truth Social.

Ha afegit que seguirà "treballant amb ambdues parts" per assegurar-se que es fa l'alt al foc, després del qual "el món" serà "completament nou i molt millor".

Finalment, ha dit que Estats Units "vol centrar-se, en canvi, en la reconstrucció i el comerç" perquè s'apropa "una setmana gran".

Vladimir Putin també ha deixat oberta la possibilitat d'estendre l'alt al foc que va acabar aquest dissabte, encara que ha matisat que aquesta decisió dependrà de l'actitud de les autoritats ucraïneses.

Hores abans, els líders de Regne Unit, França, Alemanya i Polònia van sol·licitar al president rus que acceptés la seva proposta d'alto-el-foc: un cessament d'hostilitats de 30 dies de durada com a mesura de confiança amb vista a l'obertura de negociacions en ferm per posar fi a la guerra.