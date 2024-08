Lukashenko veu menys tensió a Ucraïna però una escalada seria la "destrucció" de Kíev

El president bielorús diu que la frontera està minada "com mai" i demana tornar a negociar amb mediació turca



MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, ha dit que les tensions a la frontera amb Ucraïna semblen disminuir els últims dies després de la crisi oberta per la recent incursió d'un avió no tripulat ucraïnès en el seu espai aeri i que va portar al mandatari a desplegar "una tercera part de l'Exèrcit" a la zona.

Lukashenko va explicar que els serveis diplomàtics bielorussos van aconseguir desactivar la situació a través d'un canal de contacte especial amb els seus homòlegs ucraïnesos, que van atribuir tot a un malentès.

"Creien que anàvem a atacar a l'altura de (la regió de) Gomel, un objectiu que ni se'ns va passar pel cap", ha indicat el president bielorús, abans d'assegurar que Ucraïna va arribar a concentrar "120.000 militars a la frontera" durant l'apogeu de la crisi.

"Sortosament van retirar aquest contingent, i nosaltres vam fer el mateix amb el nostre desplegament", ha declarat a la cadena russa Rossiya 1.

No obstant això, ha dit que la situació segueix sent perillosa, en part perquè "la frontera està minada com mai abans he vist", i per la duríssima resposta de Rússia si Kíev persisteix en la seva ofensiva a la regió russa de Kursk, on va entrar el 6 d'agost.

"Si prossegueix el que està passant a Kursk, començarà una escalada que acabarà amb la destrucció d'Ucraïna. Ningú ha derrotat mai aquest imperi i ningú derrotarà Rússia", ha manifestat el mandatari, acèrrim aliat del president rus, Vladimir Putin, que igualment va manifestar recel sobre la possibilitat que el també recent començament d'operacions de pilots ucraïnesos entrenats per l'OTAN sigui un prolegòmen de la incorporació sobre el terreny de forces occidentals al conflicte.

"Com l'OTAN enviï tropes a territori ucraïnès", ha especulat Lukashenko, "ens trobarem amb la III Guerra Mundial, perquè a partir d'aquest moment l'ús d'armes nuclears i estratègiques quedarà sobre la taula, i la resposta serà tan instantània com terrible".

"Sortosament, Ucraïna ho entén, com ho entenem nosaltres, i és per això que cal asseure's a la taula de negociacions", ha manifestat el mandatari, que va recomanar la tornada a les converses que Turquia va intentar intervenir en el seu moment, i que van acabar en rotund fracàs.

NEGA AUGMENT DE FORCES DELS DOS BÀNDOLS

Les autoritats ucraïneses només s'han pronunciat sobre els comentaris de Lukashenko per desmentir la suposada presència d'aquests 120.000 militars o l'enorme increment de tropes bielorusses a la frontera a què es referia el mandatari.

"Els guàrdies fronterers ucraïnesos no han observat un augment en el nombre d'equips o personal de les tropes bielorusses a la frontera, ha declarat el portaveu del Servei Estatal de Fronteres d'Ucraïna, el coronel Andrei Demchenko.

"La situació a la frontera amb la República de Bielorússia no ha canviat. Com veiem, la retòrica de Lukashenko tampoc canvia", ha declarat a l'Ukrayinska Pravda'.