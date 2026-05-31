L'informe final del Govern romanès identifica com a rus l'avió no tripulat que es va estavellar el divendres

El president romanès assenyala a Rússia "sense ambigüitat" com a "únic responsable" de l'impacte que va deixar dos ferits a Galati
MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Romania, Nicusor Donen, ha anunciat aquest diumenge que l'avió no tripulat que va provocar dos ferits en impactar el divendres a la ciutat de Galati és d'origen rus, com ha confirmat de manera "indiscutible" i "sense ambigüitat" l'informe tècnic que han conclòs els investigadors.
El dron és un model "un Geran-2, d'origen rus", ha anunciat el president en xarxes socials. "Aquesta és la conclusió indiscutible de l'informe tècnic finalitzat pels especialistes de l'Estat romanès", ha afegit.
La investigació ha identificat el nom del model en els caràcters ciríl·lics. Els components electrònics, els sistemes de navegació, els mòduls de comandament, el motor i els elements constructius analitzats "presenten similituds fins al punt de ser idèntics" als d'altres drons Geran-2 recuperats anteriorment en territori romanès i "identificats amb certesa com fabricats en la Federació Russa".
L'informe mostra, així mateix, que les marques de fabricació, les inscripcions tècniques, les característiques constructives i els materials utilitzats "segueixen el mateix procés tecnològic trobat en els drones Geran-2 analitzats en els últims anys" i "les anàlisi físico-químiques han confirmat la presència dels mateixos tipus de materials i combustibles identificats de manera repetida en aparells d'aquesta sèrie".
"Sobre la base de tots aquests elements, la investigació conclou sense ambigüitats que els fragments recuperats a Galati provenen d'un dron Geran-2 d'origen rus", ha afegit el president romanès que, vista la informació, declara a Rússia com el "únic responsable" de l'incident, el més greu en territori romanès des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna inciada al febrer de 2022 per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin, i el primer d'aquest tipus amb ferits en sòl d'un Estat membre de la Unió Europea i de l'OTAN.