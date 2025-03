Líders europeus aplaudeixen l'acord entre els EUA i Ucraïna a l'Aràbia Saudita per a un alto el foc de 30 dies

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -

Diversos líders europeus han aplaudit aquest dimarts l'acord aconseguit entre les delegacions nord-americana i ucraïnesa a la ciutat saudita de Jidda per a un alto el foc de 30 dies i han instat a Rússia a acceptar la proposta.

El primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, ha acollit "amb satisfacció" l'acord i ha traslladat una felicitació tant al president nord-americà, Donald Trump, com a l'ucraïnès, Volodímir Zelenski, pel "notable avanç" de les converses.

"Aquest és un moment important per a la pau a Ucraïna i ara tots hem de redoblar els nostres esforços per aconseguir una pau duradora i segura al més aviat possible. Com han dit les delegacions nord-americana i ucraïnesa, la pilota està ara en la teulada russa", ha ressaltat en un comunicat.

En aquest sentit, ha instat a Rússia a acceptar l'alto el foc. Starmer convocarà una reunió virtual el dissabte "per discutir els propers passos" a seguir. "Estem disposats a ajudar a posar fi a aquesta guerra d'una manera justa i permanent que permeti a Ucraïna gaudir de la seva llibertat", ha resolt.

En la mateixa línia s'ha manifestat el president francès, Emmanuel Macron, qui ha reiterat que "la pilota està en la teulada de Rússia". "França i els seus socis segueixen compromesos amb una pau sòlida i duradora, recolzada per sòlides garanties de seguretat per a Ucraïna", ha apuntat en un missatge a la xarxa social X.

De la mateixa forma, el primer ministre polonès, Donald Tusk, ha afirmat que els nord-americans i ucraïnesos han donat "un pas important cap a la pau". "Europa està disposada a contribuir a aconseguir una pau justa i duradora", ha agregat en xarxes socials.

Per la seva banda, el president de Lituània, Gitanas Nauseda, ha acollit "amb satisfacció" els "resultats positius" de les converses entre nord-americans i ucraïnesos. "Ucraïna ha tornat a demostrar la seva voluntat de buscar una pau justa i duradora. Ara Rússia ha de respondre", ha dit.

El primer ministre dels Països Baixos, Dick Schoof, ha catalogat de "notícies positives" la proposta d'alto el foc a Ucraïna. "Això pot significar un primer pas important cap a una pau sostenible. M'alegra saber que l'ajuda nord-americana a Ucraïna podria reprendre's aviat", ha ressaltat en xarxes socials.