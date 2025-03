Les delegacions d'Ucraïna i EUA comencen les negociacions de pau a Riad

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

Les delegacions d'Ucraïna i Estats Units han començat les negociacions de pau a Riad (Aràbia Saudita), seu dels contactes, segons ha informat el ministre de Defensa ucraïnès, Rustem Umerov.

"Comencem una reunió amb l'equip americà a Riad. Estem complint l'encàrrec del president d'Ucraïna per aconseguir una pau digna per al nostre estat i garantir la seguretat", ha informat Umerov en el seu compte de Telegram.

Umerov ha explicat que els contactes, a nivell tècnic, se centren en particular en "propostes relatives a la seguretat de les instal·lacions energètiques i d'infraestructura". "Avui estem treballant en una sèrie de qüestions tècniques complexes: la nostra delegació inclou especialistes en energia, així com representants militars de la branca naval i aèria", ha dit.

El mateix Umerov ha assistit a la trobada d'aquest diumenge acompanyat del comandant en cap de les Forces Armades ucraïneses, Oleksandr Syrskii, el cap de l'Estat Major de les Forces Armades, Andrii Hnatov, i assessors de Zelenski.

Està previst que, després de la trobada entre Ucraïna i Estats Units, els propers dies hi hagi una reunió entre representants nord-americans i russos.

Precisament aquest diumenge ha arribat a Riad la delegació russa que es reunirà amb els nord-americans el matí de dilluns, segons ha revelat el president de la Comissió d'Afers exteriors del Senat rus, Grigori Karasin, que participa en la delegació, en declaracions a l'agència de notícies russa TASS.

"La delegació ha arribat a Riad i les negociacions començaran el matí del 24 de març", ha explicat. A més, en la delegació russa hi ha l'assessor del Servei de Seguretat Federal Sergei Beseda.

Sobre aquests contactes, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertit que "no seran fàcils", en una entrevista amb la televisió pública russa VGTRK. Peskov ha indicat que en la cita s'abordarà la seguretat del trànsit marítim en el mar Negre: "el president (Vladimir) Putin ha accedit a renovar la denominada iniciativa del mar Negre" que durant un any va garantir l'exportació de gra des dels ports ucraïnesos a canvi de la fi de les restriccions a productes agraris russos.

Peskov ha lamentat que Rússia es va retirar de l'acord perquè, encara que Moscou va complir la seva part, "mai es van complir les obligacions de l'altra part".

El portaveu ha destacat en qualsevol cas el "nou to de pau i cooperació mútua beneficiosa" de la nova Administració nord-americana.

Washington i Moscou ja es van reunir al febrer d'aquest any per abordar la crisi a Ucraïna, també a Aràbia Saudita, però sense la presència de Kíev, la qual cosa va generar cert recel per les intencions d'ambdues potències.

El 10 de març el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, va visitar Aràbia Saudita i es va reunir amb el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman. Després de la trobada va anunciar que una delegació ucraïnesa es quedaria a Aràbia Saudita per negociar.

L'endemà van començar els contactes entre les delegacions d'Ucraïna i Estats Units a la ciutat de Yedà i es van aconseguir alguns acords com la proposta de pausar durant 30 dies els atacs contra instal·lacions del sector energètic.