Les delegacions dels EUA i Rússia es reuneixen a l'Aràbia Saudita

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Les delegacions d'alt nivell dels Estats Units (EUA) i Rússia desplaçades a la capital de l'Aràbia Saudita, Riad, han començat aquest dimarts la reunió per abordar les seves relacions i en les quals també es podria tractar la guerra a Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022 per l'ordre d'invasió del president rus, Vladímir Putin.

La delegació nord-americana està encapçalada pel secretari d'estat, Marco Rubio, per l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz; i l'enviat especial de Donald Trump per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, mentre que la delegació russa està liderada pel ministre d'Exteriors, Serguei Lavrov, i integrada per Iuri Uixakov, destacat assessor de Putin; i Kirill Dmitriev, cap del fons sobirà de Rússia.

El portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, va afirmar dilluns que la reunió "estarà dedicada, abans de tot, a restaurar les relacions entre els EUA i Rússia", a més de "preparar les possibles negociacions per a un acord sobre Ucraïna i l'organització d'una trobada entre els dos presidents". A més a més, no va descartar que també es parli de la situació al Pròxim Orient.

Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat que no reconeixerà les conclusions de la reunió. "Ucraïna no ho acceptarà. Ucraïna no sabia res d'això i considera que qualsevol negociació sobre Ucraïna sense Ucraïna no donarà resultats", va dir dilluns des dels Emirats Àrabs Units. "No podem reconèixer res ni cap acord sobre nosaltres sense nosaltres. I no reconeixerem aquests acords", va resoldre.