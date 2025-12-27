Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Arxiu
MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -
L'agència anticorrupció d'Ucraïna (NABU) i la seva fiscalia adjunta (SAPO) han anunciat aquest dissabte que han descobert una presumpta trama de compra de vots al Parlament nacional en què hi ha involucrats diversos diputats en actiu, de moment sense donar noms.
"Després d'una operació encoberta, la NABU i la SAPO van desemmascarar un grup delictiu organitzat que incloïa diputats en exercici", ha anunciat la NABU en el seu compte de Telegram.
"Segons la investigació, els membres del grup rebien sistemàticament beneficis il·legals per votar en la Rada Suprema d'Ucraïna", ha afegit la NABU, que en donarà més detalls aviat.
Les dues agències tenen la missió prioritària de destapar el més mínim escàndol de corrupció que pugui posar en perill el compromís del Govern ucraïnès per combatre aquesta classe de delictes.
El penúltim d'ells va afectar directament el Govern de Volodimir Zelenski, quan l'empresari Timur Mindich es va servir presumptament de la seva estreta relació amb alts càrrecs, com el secretari del Consell de Seguretat, Rustem Umerov, per aconseguir "importants summes de diners" a través de contractes públics.
Fins ara és el major escàndol de corrupció al Govern ucraïnès des de l'inici de la invasió russa al febrer de 2022, si bé durant aquest temps s'han destapat altres trames, com la que va implicar al Ministeri de Defensa el 2023.