Lavrov avisa que tot contingent militar europeu a Ucraïna serà "objectiu legítim"

MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha avisat que consideraran "objectiu legítim" tot contingent militar europeu en sòl ucraïnès, davant dels rumors de l'enviament de tropes europees per part de la Coalició de Voluntaris, el grup de països aliats d'Ucraïna compromesos a participar en una hipotètica missió per garantir la seguretat de Kíev després d'un acord de pau.
"Les ambicions (dels polítics europeus) els enceguen: no només no els importen els ucraïnesos, sinó que tampoc no semblen preocupar-se per la seva pròpia població. De quina altra manera s'expliquen els rumors continus a Europa sobre l'enviament de contingents militars a Ucraïna sota la forma d'una Coalició de Voluntaris? Ja hem declarat centenars de vegades que, en tal cas, es convertirien en un objectiu legítim per a les nostres forces armades", ha dit en una entrevista de l'agència de notícies russa TASS.
Aquests països han proposat el desplegament d'una força multinacional a Ucraïna per contribuir "a la regeneració de les tropes ucraïneses, a la seguretat dels seus cels i a la protecció dels mars, fins i tot operant dins d'Ucraïna" com a garantia de seguretat una vegada acabi la guerra.
Lavrov ha qualificat de partit de la guerra al grup de països aliats d'Ucraïna, liderat per Regne Unit, Alemanya, França i la Unió Europea, i els acusa de voler "infligir una derrota estratègica a Rússia", fet pel qual estarien "disposats a arribar fins al final".
"Els cercles governants de la majoria dels països europeus exageren l'amenaça russa' i alimenten sentiments russòfobs i militaristes en la societat. Voldria destacar especialment que tot això ho fan sense cap base legítima: després de tot, Rússia mai no ha emprès, per iniciativa pròpia, accions hostils contra els seus veïns europeus", ha dit.
Ha considerat com una victòria que per primera vegada Estats Units hagi posat límits a la "eterna trajectòria expansionista de l'OTAN" pel que fa a Ucraïna.
De nou, ha mostrat la seva conformitat amb la recent estratègia de seguretat nacional publicada pel govern de Donald Trump considerant "innovadors" els seus principis i que podria donar motiu a un canvi en el "paper de Washington" en una nova configuració global.
Aquestes declaracions arriben poques hores abans de la reunió entre Trump i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, a Florida, on tractaran els avanços dels últims mesos en el possible esborrany de pau. Però les paraules de Lavrov encenen encara més el debat en un punt en què les converses no semblen cristal·litzar en acords.