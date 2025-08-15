Lavrov afirma que Rússia va a la cimera a Alaska amb "una postura clara i definida"

MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha evitat especular sobre els resultats que podrien sortir de la reunió d'aquest divendres a Alaska entre els presidents de Rússia, Vladimir Putin, i d'Estats Units, Donald Trump, i ha dit que Moscou arriba a la cimera amb "una postura clara i definida".
"No ens avancem als esdeveniments", ha declarat Lavrov, que forma part, amb els ministres de Defensa i de Finances, del gruix de la delegació que participarà en aquesta inèdita cimera, centrada en un possible horitzó de pau per a Ucraïna.
El cap de la diplomàcia russa espera que la reunió serveixi per seguir avançant de manera "útil" en un camí d'entesa que ja pot haver començat amb les visites a Moscou de l'enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, segons declaracions difoses pel Ministeri.
La reunió d'aquest divendres, convocada en una base militar de la principal ciutat d'Alaska, Anchorage, serà el primer cara a cara entre Putin i Trump des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, al febrer de 2022. La Casa Blanca ha informat que la reunió està programada per les 11.00 hora local (21.00 hora peninsular a Espanya).
Segons el Kremlin, Trump i Putin mantindran primer un cara a cara, al que seguirà una trobada més àmplia entre les delegacions. Al final de la cimera, està previst que tots dos líders compareguin en una roda de premsa.