Ucraïna.- El Kremlin espera rebre "molt aviat" a Witkoff i Kushner

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha assenyalat aquest diumenge que espera rebre "molt aviat" a Moscou a l'enviat especial nordamericà, Steve Witkoff, i a l'assessor de la Casa Blanca i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, enmig de les deteriorades converses amb Ucraïna per posar fi al conflicte, que ha entrat ja en el seu cinquè any.
"Crec que molt ràpid, els nostres col·legues habituals, Steve Witkoff i Kushner, vindran a Moscou i continuarem el nostre diàleg amb ells", ha declarat el seu assessor, Yuri Ushakov, en declaracions a la televisió estatal russa Vesti, en les quals ha assegurat que el Govern d'Estats Units manté l'interès del conflicte a Ucraïna, al·legant els recents contactes telefònics entre el seu president i el mandatari rus, Vladimir Putin.
Witkoff i Kushner, principals representant d'Estats Units per intervenir entre Ucraïna i Rússia, van estar a Moscou per última vegada al gener d'aquest any, sense aconseguir avanços en les converses de pau.
Aquest mateix diumenge expira l'alto el foc iniciat aquest divendres i anunciat per l'inquilí de la Casa Blanca, amb motiu del Dia de la Victòria, que commemora la victòria dels aliats sobre l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.