Ucraïna.- JD Vance insisteix que tot pla de pau a Ucraïna ha de ser "acceptable" a Moscou i Kíev

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El vice-president dels Estats Units, JD Vance, va defensar aquest divendres que "qualsevol pla de pau" a Ucraïna ha de comptar amb el beneplàcit tant de les autoritats russes com de les ucraïneses i enfocar-se a minimitzar les possibilitats que l'enfrontament entre tots dos països es reactivi en el futur.
Així ho ha manifestat a través d'una breu publicació en el seu compte a la xarxa social X en què ha establert com a principal objectiu de tota iniciativa de pau a la regió la detenció dels assassinats i la preservació de la sobirania ucraïnesa.
Ha criticat la postura dels qui pensen que "la victòria és a l'abast" i que la fi d'aquesta guerra és qüestió de "més diners, més armes o més sancions". "La pau no l'aconseguiran diplomàtics fracassats ni polítics que viuen en un món de fantasia. Potser l'aconsegueixin persones intel·ligents que viuen en el món real", ha dit.
Aquestes declaracions arriben després que el mateix vice-president hagi mantingut divendres per la tarda una conversa amb el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, en què han tractat la proposta del president Trump i han ressaltat la importància de mantenir contactes de treball entre Kíev, Washington i Brussel·les amb vista a la declaració d'una "pau factible" per a Ucraïna.
En paral·lel, Trump ha dit que el seu homòleg ucraïnès haurà d'acceptar el pla proposat per la seva Administració per posar fi a la guerra d'Ucraïna, malgrat les crítiques quant a les cessions de Kíev, o "haurà de seguir lluitant".
Fa poc el magnat nord-americà va donar a Zelenski un termini de menys d'una setmana per acceptar un document que per a aquest representa "una decisió molt difícil", en haver de decantar-se per "perdre la seva dignitat o un soci clau".