Ucraïna.- HRW demana a l'Exèrcit i a Wagner que excloguin del seu conflicte a la població civil de Rússia

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'ONG Human Rights Watch ha demanat a l'Exèrcit rus i al grup Wagner que facin tot el possible per impedir que la població civil pateixi danys durant la rebel·lió de l'organització de mercenaris en el seu camí a la capital de Rússia, Moscou, des del sud del país.

"En un moment en què les tensions entre el Ministeri de Defensa rus i el grup Wagner van en augment al sud-est de Rússia, ambdues parts han de prendre totes les mesures necessàries per evitar que la població pateixi danys", ha fet saber el director de la divisió per a Europa i Àsia Central d'HRW, Hugh Williamson.

L'ONG recorda que tant l'Exèrcit rus com Wagner han estat acusats de la comissió d'atrocitats a Ucraïna i Síria, per la part que toca a les forces militars russes, així com a Ucraïna, Mali i República Centreafricana, per la qual cosa correspon als mercenaris.

Encara que de moment no es té constància de víctimes mortals en aquest aixecament, els precedents desperten en HRW una "greu preocupació" que abusos semblats puguin ocórrer durant l'avanç de Wagner a Moscou des de la ciutat de Rostov, on el divendres a la nit els mercenaris es van fer amb el control del comandament militar sud de l'Exèrcit rus, el començament de la seva rebel·lió.

L'operació va ser ordenada pel líder de Wagner, Yevgeni Prigozhin, després de denunciar ahir a la tarda la mort de molts dels seus mercenaris en un atac del propi Exèrcit rus, que el Ministeri de Defensa, enfrontat des de fa mesos al líder dels mercenaris, ha desmentit categòricament.